Два теплохода столкнулись в Подмосковье

Это произошло по касательной. Среди почти двух сотен человек, находившихся на судах, пострадавших нет.

Пассажирский и грузовой теплоход столкнулись на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме. Как сообщил Лайфу источник, в момент ЧП на борту обоих судов находилось 190 человек.

По его словам, столкновение теплоходов "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород" было по касательной. Благодаря этому в результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разлива топлива нет.

Теплоходы были пришвартованы до выяснения обстоятельств ЧП. По предварительным данным, суда получили незначительные повреждения.

Ранее прогулочная яхта затонула после столкновения с пассажирским теплоходом "Алексей Толстой" на Волге.