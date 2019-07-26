Британский медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей) за "серьёзные нарушения правил вещания".

Меж тем в RT возмущены. Там отмечают, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.

— При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности", — говорится в заявлении телеканала.

В Ofcom добавили, что причиной для штрафа послужили "нарушения правил вещания" новостей про дело Скрипаля и войну в Сирии.