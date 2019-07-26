Организаторы объяснили выступление Трампа на фоне "российского" двуглавого орла

В Белом доме добавили, что с администрацией не согласовывали изображение, которое вызвало скандал.

Trump spoke in front of a fake presidential seal that included a Russian symbol. How it got there is a mystery. https://t.co/og3IF926cQ — The Washington Post (@washingtonpost) 25 июля 2019 г.

Некоммерческая организация Turning Point объяснила, как на выступлении американского лидера Дональда Трампа вместо президентской печати была показана шуточная картинка. The Washington Post передаёт, что этот инцидент называют ошибкой сотрудника, однако автор пародийного изображения уверен в преднамеренном действии.

Из-за того, что времени на подготовку было очень мало, сотрудник организации просто перепутал печати, когда искал изображение в высоком разрешении, рассказали в Turning Point. Самого исполнителя уже уволили, однако посчитали, что он сделал это неумышленно.

Графический дизайнер Чарльз Лизотт, который создал пародийный герб в 2016 году, рассказал изданию, что работу можно найти только по определённому запросу, а не случайно. Сам он создал её ради шутки после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Как сообщал Лайф, на выступлении Трампа за его плечами показали печать президента не с белоголовым орланом, а с двуглавым орлом, который очень похож на изображённого на гербе России. В лапах он держит не стрелы и оливковую ветвь, а клюшки для гольфа и долларовые купюры. Последние, по задумке автора, символизируют Трампа как миллиардера и владельца гольф-клубов.

Лозунг на латыни E pluribus unum, который переводится как "Из многих — единое", заменён на слова 45 es un títere и переводится с испанского как "45-й — марионетка", подразумевая порядковый номер Трампа как президента.