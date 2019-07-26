Мединский пообещал Путину за пять лет закончить опись музейных сокровищ

Он напомнил, что ещё в 1996 году в стране приняли закон о создании так называемого госкаталога.

Министр культуры Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в течение пяти лет будут поставлены на учёт все накопленные в России музейные сокровища.

Министр напомнил, что ещё в 1996-м в стране приняли закон о создании так называемого госкаталога. В рамках этого закона следовало пересчитать все сокровища в стране, описать их и внести в электронный перечень.

— Ещё в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все наши сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. Работа эта не велась. Мы запустили её только в 2015 году, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали, — сказал Мединский.

Он пообещал президенту, что работа будет завершена в ближайшие пять лет. Все сокровища будут "систематизированы и атрибутированы".

Ранее Лайф сообщал, что Милонов предложил создать в России музей памяти Первой мировой войны.