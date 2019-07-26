Лайф публикует фото столкнувшихся в Подмосковье теплоходов

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Фото © LIFE 

В результате происшествия на левом борту этого сухогруза оказалось повреждено ограждение.

В распоряжении Лайфа оказались фото теплоходов "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород", которые столкнулись на канале имени Москвы. Как видно на снимке, на левом борту сухогруза поломано ограждение, у пассажирского — небольшая царапина на борту.

<p>Фото © LIFE</p>

По данным Лайфа, капитан "Новокуйбышевска" рассказал, что "Нижний Новгород" навалился носовой частью на левый борт сухогруза. Тот в свою очередь из-за этого навалился левым бортом на откос канала.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее стала известна предварительная причина произошедшего.

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