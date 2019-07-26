Ущерб по делу астраханских чиновников оценили в 212 миллионов

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на нужды области в одном из банков по завышенной ставке.

Экс-главу Правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых региональный бюджет лишился 212 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на нужды области в одном из банков на общую сумму порядка шести миллиардов рублей по ставке от 7% до 8,5%, хотя необходимости в займе не было. При этом чиновники могли при возникновении реальной нехватки средств взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке в 0,1%.

— Бюджету региона был причинён крупный материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей. Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, — добавила представитель ведомства Светлана Петренко.

О задержании экс-главы правительства и министра финансов Астраханской области стало известно сегодня утром. Отмечалось, что в региональном Минфине проводились обыски.