Reuters: РФ планирует заключить с Украиной краткосрочный договор о транзите газа

Якобы Москву устроит новое соглашение с Киевом сроком на год после того, как в январе истечёт действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Россия планирует заключить с Украиной краткосрочный договор о транзите газа в Европу после окончания действующего соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Этот контракт истечёт 1 января 2020 года. О намерении Москвы сообщает агентство Reuters.

— Украина надеется на долгосрочную сделку на десять лет. Это невыгодно [для России]. Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба "потока", — говорится в сообщении Reuters.

При этом ни "Газпром", ни Министерство энергетики эту информацию никак не комментировали.

В связи с тем, что контракт о транзите газа истекает 1 января 2020 года, сейчас ведутся трёхсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.