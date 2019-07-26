Соседи зарезанной в Раменском женщины рассказали, что любовник её бил

Соседка убитой в подмосковном Раменском Натальи Елизавета Малахина рассказала Лайфу, что женщина не водила домой мужчин. В квартире она проживала с сестрой и детьми — она с дочерью, а сестра с сыном.
Однако соседи за час до расправы слышали ругань Натальи с неизвестным на весь подъезд.
— Знаю, что мужчина агрессивный, она рассталась с ним из-за того, что он руку поднимал, — добавляет Елизавета.
Как уже сообщал Лайф, ранее судимый мужчина на детской площадке в Раменском несколько десятков раз ударил ножом свою возлюбленную. Следователям он заявил, что сделал это из-за ревности.
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