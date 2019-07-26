Соседи зарезанной в Раменском женщины рассказали, что любовник её бил

Сама погибшая ранее жаловалась, что у неё случались частые конфликты с мужчиной.

Соседка убитой в подмосковном Раменском Натальи Елизавета Малахина рассказала Лайфу, что женщина не водила домой мужчин. В квартире она проживала с сестрой и детьми — она с дочерью, а сестра с сыном.

Однако соседи за час до расправы слышали ругань Натальи с неизвестным на весь подъезд.

— Знаю, что мужчина агрессивный, она рассталась с ним из-за того, что он руку поднимал, — добавляет Елизавета.

Как уже сообщал Лайф, ранее судимый мужчина на детской площадке в Раменском несколько десятков раз ударил ножом свою возлюбленную. Следователям он заявил, что сделал это из-за ревности.