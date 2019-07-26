Житель Кузбасса случайно убил возлюбленную во время неудачной шутки

21-летний житель Мыски Кемеровской области решил подшутить над своей возлюбленной, но убил её. Как сообщает региональное управление СКР, трагедия произошла на балконе, куда молодые люди вышли проветриться после распития алкогольных напитков.

— Во время застолья хозяева вышли на балкон покурить, где мужчина поднял женщину на руки, а затем как бы в шутку начал переваливать через балконные перила. Однако удержать её не смог, потерпевшая упала с четвёртого этажа, — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть девушки. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".