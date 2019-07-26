Подросток-свидетель рассказал Лайфу, как любовник убивал девушку в Раменском

Истекающая кровью жертва молила о помощи на глазах у множества детей, игравших на площадке.

Наталья, которую в подмосковном Раменском убил любовник, некоторое время после более 20 ножевых ранений была ещё жива. Об этом рассказал Лайфу подросток, который стал свидетелем нападения.

— Сначала он её просто ударил, а потом он начал её бить ножом. Мы здесь были с братьями, сёстрами, племянниками и ничего не могли сделать. Она упала, он быстро ушёл в ту сторону, сел в машину и уехал. Она к мусорке поползла, хрипит: "Помогите, пожалуйста!". Это вся кровь, она хлещет, — вспоминает несовершеннолетний свидетель.

Дети просто испугались и убежали, а когда вернулись обратно, на месте убийства уже были врачи и полиция. По словам подростка, во время нападения пятилетняя дочка самой Натальи каталась с горки.

Напомним, что зверское убийство было совершено накануне во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Любовник нанёс 27-летней Наталье более 20 ножевых ранений и скрылся на автомобиле. Он бросил машину в 50 километрах от места преступления. После задержания 38-летний Артём написал чистосердечное признание и назвал мотив преступления — ревность.