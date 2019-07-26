Вассерман разоблачил видео с "ожившим" мясом курицы

Интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман скептически отнёсся к тому, что приготовленные куски курицы могли сбежать из тарелки. Ранее такое видео стало вирусным в соцсетях.
— Видеомонтаж появился через пару лет после изобретения кино. Мне такие штучки не интересны просто потому, что я знаю, сколько трюков для производства разных видеоэффектов появилось больше века назад. Сделать можно любое видео, которое вам только нужно, — прокомментировал Лайфу видео Вассерман.
По поводу "движений" куска мяса он добавил, что "в жизни такого не бывает".
Пользователи соцсетей же высказались, что это не подделка. Они уверяют, что видели такое у морепродуктов или у лягушачьих лапок после того, как их посыпали солью или поливали соевым соусом.
Недавно учёные объявляли "восставшим из мёртвых" целый вид птиц. Однако этому нашлось разумное объяснение.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram