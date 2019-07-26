Вассерман разоблачил видео с "ожившим" мясом курицы

Известный победитель интеллектуальных игр в интервью Лайфу заявил, что специалистам видеомонтажа лучше знать, как это могло произойти.

Интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман скептически отнёсся к тому, что приготовленные куски курицы могли сбежать из тарелки. Ранее такое видео стало вирусным в соцсетях.

— Видеомонтаж появился через пару лет после изобретения кино. Мне такие штучки не интересны просто потому, что я знаю, сколько трюков для производства разных видеоэффектов появилось больше века назад. Сделать можно любое видео, которое вам только нужно, — прокомментировал Лайфу видео Вассерман.

По поводу "движений" куска мяса он добавил, что "в жизни такого не бывает".

Пользователи соцсетей же высказались, что это не подделка. Они уверяют, что видели такое у морепродуктов или у лягушачьих лапок после того, как их посыпали солью или поливали соевым соусом.

Недавно учёные объявляли "восставшим из мёртвых" целый вид птиц. Однако этому нашлось разумное объяснение.