Первую нитку "Турецкого потока" намерены запустить 1 января 2020 года

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что запуск первой нитки "Турецкого потока" ожидается 1 января 2020 года. Её задача — обеспечить топливом внутренний рынок Турции.
А вот вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на страны Южной и Юго-Восточной Европы. Новак уточнил, что она пройдёт не через Грецию, а через Болгарию.
— [Пойдёт через] Болгарию, Венгрию, Сербию. В Болгарию напрямую, — отметил министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" наряду с АЭС "Аккую" станет важнейшим элементом энергетической безопасности Европы.
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