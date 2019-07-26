В Германии 50 выпускников пошли на штурм полицейского участка ради пьяного друга

"Спасательная операция" провалилась, ещё три наиболее активных подростка были задержаны.

В немецком городе Штарнберге толпа выпускников попыталась взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга. Юношу задержали на церемонии вручения дипломов в школе.

Как уточнили в полиции Баварии, стражей порядка вызвали в учебное заведение, поскольку один из выпускников "находился в состоянии алкогольного опьянения" и вёл себя агрессивно. Когда усмирить его не удалось, юношу задержали.

— Как только сотрудники полиции прибыли в участок, около 50 молодых людей, участников выпускной церемонии, попытались проникнуть в здание, чтобы освободить подростка из-под стражи, — рассказали в пресс-службе полиции.

Подростки забросали здание бутылками, разбили окно и попытались взломать входную дверь. Однако "спасательная операция" провалилась, ещё три наиболее активных выпускника были задержаны.