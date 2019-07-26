На жителя Брянска завели дело из-за танца со скакалкой на Кургане Бессмертия

По словам парня, он хотел поддержать девушку, которую ранее оштрафовали за видео у этого же памятника.

Житель Брянска Артём Фирсов опубликовал в Сети видео танца со скакалкой на Кургане Бессмертия. Полиция возбудила в отношении него административное дело.

Дело заведено по статье "Распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству". Сам Артём с протоколом не согласен и назвал своё видео "пропагандой здорового образа жизни".

— Это прежде всего пропаганда здорового образа жизни и поддержка танцовщицы. У нас люди на кургане пьют, оставляют много мусора после различных мероприятий, а виноват человек, который просто потанцевал, — заявил Артём Лайфу.

По словам парня, своим роликом он также хотел поддержать Алёну Червякову, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец на этом же памятнике.

— Саму Алёну я даже не знаю, но на её месте мог оказаться любой. С самим законом я согласен, но наши танцы — это абсурд полнейший. Как подобные танцы или жонглирование скакалкой могут квалифицировать как неуважение к обществу? Там часто проводят мероприятия, люди фотографируются, выпускники отдыхают, — отметил Артём.