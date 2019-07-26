СПЧ призывает организаторов "сомнительных акций" идти в суды, а не на улицы

Члены СПЧ обеспокоены планами провести несогласованные акции в столице накануне Дня Военно-морского флота. Они напомнили, что в полиции и прокуратуре уже предупредили о незаконности митингов 27 июля.

— Столичная полиция официально предупредила москвичей и гостей столицы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и попросила воздержаться от участия в нём. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой, — говорится в обращении, которое было подписано сопредседателем президиума СПЧ Игорем Борисовым и председателем ассоциации "Гражданский контроль" Александром Бродом.

Кроме того, в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отмечают, что своё несогласие с решениями избирательных комиссий эффективнее выражать в суде, а не на улицах.

— В то же время считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: своё несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах, — отмечают члены СПЧ.

Там также напомнили слова главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, что "эффект митингов для решения проблемы — ноль".

В СПЧ ещё раз призвали жителей и гостей столицы не поддаваться на провокации и проявлять благоразумие.

Отметим, что предыдущая несогласованная акция не зарегистрированных в Мосгордуму кандидатов повлекла за собой возбуждение уголовного дела об угрозах применения насилия в отношении членов избиркомов. По данным следствия, участники одного из движений организовали заведомо незаконные митинги у Мосгоризбиркома, чтобы таким образом оказать давление на его членов.