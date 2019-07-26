В Ленобласти похитили шпица-чемпиона за 25 тысяч евро

Хозяйка отдала любимца знакомой для участия в соревнованиях в Белоруссии, но до выставки они не доехали.

В городе Тосно Ленинградской области у женщины похитили шпица стоимостью 25 тысяч евро. Пушистый питомец становился призёром собачьих чемпионатов. По данным "Mash на Мойке", Елена Олейникова написала заявление в полицию.

Хозяйка отдала шпица знакомой для участия в соревнованиях в Белоруссии, но до выставки в Орше собака так и не доехала. Знакомая сначала придумывала предлоги, по которым не может вернуться, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Елена считает, что шпица похитили конкуренты.

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