В Ленобласти похитили шпица-чемпиона за 25 тысяч евро

25

Фото © Facebook / Елена Олейникова

Хозяйка отдала любимца знакомой для участия в соревнованиях в Белоруссии, но до выставки они не доехали.

В городе Тосно Ленинградской области у женщины похитили шпица стоимостью 25 тысяч евро. Пушистый питомец становился призёром собачьих чемпионатов. По данным "Mash на Мойке", Елена Олейникова написала заявление в полицию.

Хозяйка отдала шпица знакомой для участия в соревнованиях в Белоруссии, но до выставки в Орше собака так и не доехала. Знакомая сначала придумывала предлоги, по которым не может вернуться, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Елена считает, что шпица похитили конкуренты.

Ранее кинолог рассказал, как уберечь питомца от смертельных уловок догхантеров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×