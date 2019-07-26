Совфед поддержал закон об охоте с луком и стрелами

Предполагается, что после приобретения такое оружие нужно будет зарегистрировать в Росгвардии.

Совфед поддержал закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом. При этом подобное оружие будет разделено на две категории: стрелковое и бросковое метательное. Первое предназначено для поражения цели снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства, а второе — при помощи мускульной силы человека.

— В качестве нового вида охотничьего оружия предлагается определить только луки как стрелковое метательное оружие, — говорится в пояснительной записке к документу.

До пяти единиц стрелкового и броскового метательного оружия можно будет купить без лицензии, предоставив охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. После покупки лук и арбалет нужно будет зарегистрировать в Росгвардии.

Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его подписания президентом и опубликования.

Ранее Лайф писал, что Министерство природных ресурсов и экологии намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который нужен для владения оружием.