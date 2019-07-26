Шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Дагестане

Шестилетняя девочка утонула в бассейне одного из оздоровительных комплексов в Кизлярском районе Дагестана. О трагедии сообщает ГУ МВД РФ по республике.

Девочка отдыхала в бассейне вместе со своим дядей и другими детьми. В какой-то момент она прыгнула в воду вместе с надувным кругом, и тот выскользнул из рук ребёнка.

— Ни резвившиеся в воде дети, ни взрослые не услышали криков о помощи. Спустя некоторое время, когда заметили, что её нет в бассейне, стали искать, нырять в воду. Но когда ребёнка достали из воды, он уже не подавал признаков жизни, — сообщили в ведомстве.

Трагедией уже занялись сотрудники СУ СК РФ по Дагестану, они проводят доследственную проверку.