Убийцу девушки в Раменском доставили в суд

Следствие планирует просить о заключении мужчины под стражу. Он уже признал свою вину.

38-летнего Артёма Ш., которого подозревают в убийстве 27-летней Натальи Басовой, доставили в Раменский городской суд, где ему должны избрать меру пресечения. Мужчина рассказал на допросе, что свой поступок он совершил из ревности: якобы жертва ему изменяла. Позже появилась информация, что у подозреваемого родилась новая версия: якобы он убил Наталью из-за оскорблений.

Добавим, что фигурант дела ранее был судим за незаконный оборот оружия.

Как уже сообщал Лайф, убийство произошло на детской площадке во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Преступник нанёс жертве более 20 ножевых ранений и уехал на машине, автомобиль нашли в Ногинске в 50 километрах от места преступления. Там же был задержан и предполагаемый убийца.