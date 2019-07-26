Подруга убитой в Раменском усомнилась, что любовник зарезал её из ревности

По словам собеседницы Лайфа, Артём и погибшая Наталья давно не состояли в отношениях.

Подруга убитой в Раменском девушки не верит, что мотивом преступления могла стать ревность. Надежда подозревает, что убийство могло быть связано с занятиями Натальи антиквариатом. Она рассказала Лайфу, что погибшая в последнее время находила старые вещи и перепродавала, а 38-летний Артём ей в этом помогал.

— Он точно не в её вкусе. Может, она по каким-то делишкам с ним общалась… Он говорит, что из ревности её убил. Я не верю в это. Мне кажется, там что-то другое. Потому что в последнее время она антиквариатом занималась и он ей в этом содействовал. Я, конечно, не хочу быть свидетелем в этом деле, но это точно не из-за ревности. Она с ним не жила. И в тот момент, когда он её убил, они уже разошлись, — заявила Надежда.

Собеседница Лайфа допускает, что подруга могла встречаться с Артёмом. Однако она считает странным, что девушка не рассказывала о нём даже близкой подруге. При этом чувствами к бывшему мужу и остальным ухажёрам она делилась.

Как уже сообщал Лайф, убийство произошло на детской площадке во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Преступник нанёс жертве более 20 ножевых ранений и уехал на машине, автомобиль нашли в Ногинске в 50 километрах от места преступления. Там же был задержан и предполагаемый убийца.