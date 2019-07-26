ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину достиг максимума

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину достиг максимума и составляет теперь 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
— Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 65,2%, о своём доверии Владимиру Путину заявили 73% опрошенных, — говорится в сообщении социологов.
Кроме того, вырос уровень одобрения деятельности Правительства РФ и премьер-министра Дмитрия Медведева (41,8% и 38,3% соответственно).
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