Совфед поддержал закон о повышении пособий на ребёнка

В случае принятия он также приведёт к тому, что увеличится число получателей таких выплат.

Совет Федерации сегодня поддержал закон, который предусматривает повышение пособий на ребёнка с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума в регионе. Это выплаты на принципе адресности.

Кроме того, документ увеличивает число семей, которые могут получать такие пособия. В случае принятия документа он изменит критерий нуждаемости. Выплаты будут положены семьям, где доход на каждого члена не превышает двойной размер прожиточного минимума в регионе, тогда как сейчас эта планка установлена в размере 1,5 этой суммы.

Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет. Их размер будет равен прожиточному минимуму. Сейчас выплаты положены только до полутора лет после рождения малыша.

Также сегодня Совфед одобрил поправки о реестре недобросовестных опекунов.