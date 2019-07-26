На студентов завели дело за "нападение" на кафе ради лайков

Пока один бегал по заведению с оружием, второй снимал на телефон перепуганных посетителей и персонал заведения.

Студенты одного из вузов в Иркутской области инсценировали вооружённое нападение на кафе в Ангарске "чтобы увидеть реакцию людей". Пранкеры были задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из молодых людей в маске и с автоматом для страйкбола ворвался в помещение и потребовал от персонала передать ему деньги из кассы. Когда перепуганный сотрудник достал выручку и протянул её, пранкер назвал произошедшее розыгрышем и сбежал. Его "сообщник" снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

После произошедшего владелец кафе обратился в полицию, шутников задержали. В отношении них возбуждено дело по статье "Хулиганство". На время выяснения обстоятельств студентов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

— Цель была — увидеть реакцию людей и контент чтобы был. Хотели что-то новое сделать, чтобы увидеть, как они вообще реагируют, — объяснил на допросе один из ребят.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего блогера из Нижнего Тагила задержали во время попытки "похищения" человека.