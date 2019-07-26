Адмирал объяснил, какие зелёные лучи могли напугать украинских моряков

Он уверен, что Киев распространяет эти сведения, чтобы усилить в стране настроения против России.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко предположил, что зелёные лучи, на которые жалуются украинские моряки, это обычные прожекторы.

Адмирал полагает, что российские пограничники просто используют их для поиска посторонних предметов на поверхности моря.

— Это игра, когда не знают, чем досадить и что предъявить. Это корни той же власти, потому что время нового президента не наступило. Зеленский борется с тем, что осталось от Порошенко, — приводит слова Кравченко "Национальная служба новостей".

Как ранее передавал Лайф, украинские моряки в Азовском море пожаловались, что их по ночам осветляет корабль береговой охраны ФСБ РФ.