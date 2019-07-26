Звезда "Битвы экстрасенсов" пригрозила подать в суд на победителя 14-го сезона

Ведьма припомнила бывшему избраннику два миллиона рублей. По её словам, она дала ему деньги на открытие магазина эзотерики в Самаре.

Участница "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро заявила о намерении подать в суд на бывшего возлюбленного, победителя 14-го сезона шоу Александра Шепса.

— Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах и видео. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это всё не прекратится, подам на тебя в суд, — цитирует эстонскую ведьму Starhit.

По словам Керро, карты таро, которые они с Шепсом выпустили в продажу, делала именно она. Также ведьма припомнила бывшему возлюбленному два миллиона рублей, которые, по её словам, она дала ему на открытие магазина эзотерики в Самаре.

— Только попробуй ещё раз угрожать мне своими видео, я пойду в суд! — предупредила эстонка.

Ранее популярная участница шоу "Битва экстрасенсов" подтвердила, что скоро у неё появится первенец.