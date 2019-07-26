СКР показал видео обысков в доме экс-председателя кабмина Астраханской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков у бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. В частности, на кадрах — коттедж чиновника, коллекция оружия и драгоценности.
Как уже сообщал Лайф, Султанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых региональный бюджет лишился 212 миллионов рублей. Вместе с ним по этому делу проходит и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.
Обыски также проводились в региональном Минфине.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram