СКР показал видео обысков в доме экс-председателя кабмина Астраханской области

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Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков у бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. В частности, на кадрах — коттедж чиновника, коллекция оружия и драгоценности.

Как уже сообщал Лайф, Султанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых региональный бюджет лишился 212 миллионов рублей. Вместе с ним по этому делу проходит и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов.

Обыски также проводились в региональном Минфине.

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