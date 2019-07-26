Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр

Президент России Владимир Путин подписал пакет законодательных актов, которые усиливают ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра. Сведения публикует официальный портал правовой информации.
За оформление фальшивой карты без техосмотра предусмотрен штраф для граждан в размере до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Также вводится уголовная ответственность за работу центров техосмотра без аккредитации в национальной системе. Кроме того, за управление транспортным средством без диагностической карты теперь грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Правительство объясняет эту меру чрезмерно распространённой практикой продажи карт техосмотра без фактического осмотра автомобиля.
Наказывать будут должностных и юридических лиц за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра.
Несколько дней назад ужесточение наказания за фиктивный техосмотр одобрили в Совфеде. Сведения о техосмотре будут передаваться в облачное хранилище в Сети. Следить за соблюдением новых правил технического осмотра будет МВД.
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