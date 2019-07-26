Арестован подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. 38-летний уроженец Киргизии отправится в СИЗО на два месяца.

— Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даврона Мухамедова, — говорится в сообщении суда.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, на судебном заседании Мухамедов полностью признал свою вину и принёс извинения.

Как уже сообщал Лайф, 21 июля во дворе перед подъездом жилого дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой. По версии следствия, ей нанесли восемь ударов ножом.

Елена Григорьева неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ. Однако, согласно выводам следствия, её убийство произошло на бытовой почве.