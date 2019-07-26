В России ужесточат наказание за подделку документов

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за подделку документов, в том числе паспортов, водительских удостоверений и прочее. Об этом сообщается интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, устанавливается уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку и сбыт поддельных документов, а также штампов, печатей и бланков. За подделку паспорта или удостоверения в целях сбыта грозит ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до трех лет или же лишение свободы на срок до трех лет.

Также вводится часть, предусматривающая ответственность за приобретение, хранение, перевозку и использование поддельных паспортов, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За подобное преступление максимальное наказание — лишение свободы до одного года.