Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка

Документ предполагает штрафы для работодателя в случае нарушения прав сотрудников в этой сфере.

Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За воспрепятствование праву сотрудника получать заработанные им деньги в удобном банке должностные лица могут подвергнуться штрафу от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель заплатит от одной до пяти тысяч рублей, юридическое лицо — уже от 30 до 50 тысяч.

Сам же работник должен оповестить своего нанимателя о выборе зарплатного банка за 15 календарных дней.

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