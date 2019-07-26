Очевидцы опровергли Лайфу факт "жестокого избиения" мальчика в детском лагере

По мнению одного из них, драки вовсе не было. Ребёнка якобы толкнули за кражу еды.

Администрация палаточного лагеря "Спецназ дети", где, как сообщалось ранее, избили мальчика, опровергла сообщения о серьёзных травмах, которые получил ребёнок.

Ранее в СМИ появилась информация от матери ребёнка Валентины Кудря. По её словам, сын сильно пострадал. При этом за детьми никто не наблюдал. Она обвинила персонал лагеря в халатности и потребовала, чтобы организаторы понесли ответственность за случившееся.

— Мы не созванивались с организаторами лагеря в Хабаровске. Если бы было что-то серьёзное, мы бы уже об этом знали. Пока никакой информации о данной ситуации не поступало, — рассказали Лайфу в главном офисе лагеря.

По мнению одного из детей, отдыхавших в лагере, драки не было. Себастьяна толкнули, наказывая за его поступок.

— То, что написали в СМИ: "Множественные переломы грудного отдела позвоночника, рёбер" — это всё невозможно, и то, что в яму его какую-то скидывали, это полностью ложь. Его просто очень сильно толкнули из-за того, что он сам совершил противоправное действие — залез в сумку к другому мальчику и украл у него "Доширак", — отметил он.

Как утверждает другой очевидец, у мальчика даже не было синяков на теле, не говоря уже о "множественных травмах".

— Никаких травм не было. Упал и сильно ударился головой. Он был в полном сознании, даже самостоятельно пошёл встречать маму, когда она приехала за ним. Если бы не эвакуация, никто бы так, наверное, и не узнал о драке мальчиков. Я сам его лично видел, никаких синяков даже не было, что уже говорить о переломах рёбер, — рассказал очевидец.

По мнению другого ребёнка, мама потерпевшего услышала эту историю от маленького мальчика из смены, который просто выдумал её. К тому же пострадавший якобы сам многое приукрасил.

— Все ребята знают слухи о том, что в первый раз он чуть дом не сжёг, и поэтому его родители отправили на перевоспитание. Он сам нарвался. Нечего было по чужим сумкам лазить, — сказал собеседник Лайфа.

Ранее Лайф сообщал, что против руководителей палаточного лагеря возбудили уголовное дело.