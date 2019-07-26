Путин подписал закон о штрафе в 5 тысяч за отказ пропустить скорую помощь

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Фото © агентство городских новостей "Москва"

Впрочем, последовать может и уголовное наказание в случае, если ЧП повлекло тяжкий вред здоровью пациента или его смерть.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который усиливает наказание водителей, не пропустивших скорую помощь или машины других экстренных служб с включёнными проблесковыми маячками и сиренами. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Ранее Лайф рассказывал, что закон предусматривает увеличение штрафа с 500 до 5000 рублей. К тому же срок лишения водительских прав возрастает с трёх месяцев до года.

А за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы сроком до двух лет. В случае смерти пациента за это же деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет.

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