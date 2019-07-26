СМИ: Пэрис Хилтон купит украинский санаторий ради конкурса красоты

Светская львица заприметила курорт во время поездки во Львов весной прошлого года.

Наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон планирует купить санаторий в украинском хуторе Дереневка, чтобы устроить там конкурс красоты. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник.

По данным агентства, стороны близки к компромиссу, но пока обговаривают детали сделки. Планируется, что санаторий "Деренивская купель" до конца лета будет закрыт, а уже в следующем году на территории комплекса пройдёт один из самых популярных международных конкурсов красоты. Какой именно, не уточняется.

При этом отмечается, что американская модель и певица заприметила украинский курорт во время поездки во Львов весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что актёр, которого бросила Пэрис Хилтон, требует вернуть кольцо за $2 млн.