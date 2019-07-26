Убийцу с детской площадки заподозрили в расправе над ещё одной бывшей любовницей

Дело было в 2010 году. Артём Шустов сообщил о пропаже своей подруги, а спустя четыре года в Крыму нашли её скелетированный труп.

На счету Артёма Шустова, который признался в убийстве своей бывшей возлюбленной Натальи Басовой в Подмосковье, может быть ещё одна загубленная жизнь. По данным МК, речь также идёт о молодой женщине, которая состояла в близких отношениях с преступником.

Журналисты выяснили, что всё происходило в Крыму почти десять лет назад. У Шустова пропала подруга и личный автомобиль, о чём он и заявил в полицию. Поиски не увенчались успехом, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А в 2014 году случайный прохожий обнаружил скелетированные останки человека. Экспертиза показала: это и есть пропавшая возлюбленная Шустова.

Никаких показаний по этому делу убийца с детской площадки пока не даёт.

Как уже сообщал Лайф, убийство произошло во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Преступник нанёс жертве более 20 ножевых ранений и уехал на машине, автомобиль нашли в Ногинске в 50 километрах от места преступления. Там же был задержан и предполагаемый убийца. Сегодня Раменский городской суд арестовал его на два месяца.