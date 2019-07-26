Из-за скандала с F-35 Эрдоган пригрозил США отказом от покупки лайнеров Boeing

В контрактах Анкары и Вашингтона помимо истребителей числились ещё и 100 модернизированных самолётов Boeing.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может отказаться от планов на покупку американских самолётов Boeing из-за того, что США отказываются поставлять стране истребители F-35, сообщает Bloomberg.

— Я сказал Трампу в Осаке, что, даже если Турция не покупает комплексы "Пэтриот", она покупает самолёты "Боинг". Мы хорошие клиенты. Но, если так будет продолжаться, нам придётся переосмыслить эту проблему, — сообщил Эрдоган.

— Вы не даёте нам F-35? Хорошо, тогда извините нас, но нам придётся принять меры и по этому вопросу, мы больше не будем к вам обращаться, — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган обвинил США в "грабеже" из-за непоставки в страну самолётов F-35. В рамках контракта Турция уже выплатила $1,4 млрд, но деньги пока не вернули. Штаты же мотивировали свой отказ от сотрудничества с Турцией по проектам самолётов F-35 тем, что для своей защиты страна выбрала российские противоракетные комплексы С-400, а не американские "Пэтриот".