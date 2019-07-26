Суд арестовал счета Тарасова и запретил ему покидать страну из-за долгов

По словам адвоката, к основному долгу спортсмена прибавились полмиллиона исполнительского сбора.

Суд арестовал счета экс-полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова и запретил ему покидать пределы России из-за долгов по алиментам. Об этом сообщил адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Сергей Жорин.

— Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 тысяч рублей исполнительского сбора, — написал адвокат в своём твиттере.

Разбирательства дела Тарасова и его бывшей жены Оксаны продолжается уже больше года. После развода с Оксаной в 2011 году спортсмен успел обзавестись третьей супругой и вторым ребёнком, но задолженность на содержание старшей дочери — десятилетней Ангелины — погасить не может. По словам Жорина, долг Тарасова по алиментам уже достиг девяти миллионов. При этом футболист пообещал выплатить деньги в начале этой недели, но не сдержал слово.

К судебным прениям с экс-супругой могут прибавиться разбирательства с бывшим клубом. Ранее Дмитрий Тарасов признался, что "Локомотив" пригрозил ему иском.