Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

По данным местных СМИ, речь идёт о тридцати танках и таком же количестве бронетранспортёров.

Власти Румынии отказались пропустить через территорию страны российское вооружение, которое предназначено для Сербии. Об этом сообщили в МИД Румынии.

Как сообщает ТАСС, там назвали две причины. Во-первых, перевозить грузы военного назначения может только румынский оператор с соответствующей лицензией. Во-вторых, такая перевозка нарушает санкции Евросоюза, введённые против России из-за ситуации на Украине.

— Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями, — заявили в МИД Румынии.

По данным румынских СМИ, речь шла о 30 танках и 30 БТР. Перевозка была приостановлена, вооружение конфисковано.

Ранее командование Черноморского флота назвало учения НАТО с участием Румынии "хорошим подспорьем".