Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и порекомендовали особую диету

Выходные пройдут без осадков, а температура днём поднимется до 25–27 градусов тепла.

Жаркая погода, которая установилась в Москве и столичном регионе в пятницу, 27 июля, и распространится на ближайшие выходные, может стать причиной недомогания у некоторых жителей. Чтобы облегчить своё состояние, нужно соблюдать определённую диету, сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

— Врачи рекомендуют пить много воды, отказаться от жирной и острой пищи, кофе, алкоголя и сладких газированных напитков, — информирует портал.

Если есть желание прогуляться на улице, стоит выбирать светлую одежду из лёгких тканей, а также не забывать носить головной убор, использовать солнцезащитные средства.

Несмотря на то что июль в столице был довольно дождливым, весь год уже сейчас стал одним из самых жарких в Северном полушарии Земли за всю историю метеонаблюдений. В Гидрометцентре предупредили россиян, что и в августе ожидаются погодные аномалии.