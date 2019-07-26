Звезда сериала "ЧОП" рассказала, как сбежала от жениха накануне свадьбы

Телеведущая в самолёте поняла, что она не хочет идти под венец с этим мужчиной.

Яна Кошкина, ведущая музыкального фестиваля "Жара", который сейчас проходит в Баку, заявила, что однажды в один миг решила отменить собственную свадьбу.

— Мне тогда было 20 лет, я была полна иллюзий. А накануне свадьбы во мне что-то перемкнуло, — передаёт портал "Дни.ру" её слова.

Девушка рассказала, что решение приняла, когда летела на Сейшелы. Там и должно было состояться торжество. Именно в самолёте она осознала, что не хочет связывать свою жизнь "не со своим мужчиной".

О своём поступке Кошкина ни разу не пожалела, хотя с тех пор больше не общалась со своим потенциальным мужем. По её мнению, не сделай она этот шаг, "не стала бы той, кем является сегодня", и не добилась бы таких успехов в профессии.

Ранее Лайф сообщал, что Яна Кошкина открыла бутылку грудью в популярном челлендже.