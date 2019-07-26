Площадь лесных пожаров в Сибири достигла 2,3 млн га

На территории Сибири сейчас бушуют 256 лесных пожаров, огонь распространился на площади 2,3 миллиона гектаров. Об этом сообщил Лайфу начальник ФБУ "Авиалесохрана" Виталий Акбердин.
По его словам, в регионах было принято решение не приступать к тушению в отдалённых и труднодоступных зонах в связи с высоким риском для пожарных. При этом пожары находятся под круглосуточным наблюдением.
— Дело в том, что в отдалённых районах, где сейчас бушует большинство очагов, высока опасность отправки людей на место тушения, шесть часов самолётом в одну сторону. Забрасывать туда людей в самое пекло — неоправданный риск. Нет гарантий, что стихия не окажется сильнее человека, — объяснил Акбердин.
Он подчеркнул, что сейчас цель экстренных служб регионов — охранять населённые пункты, когда огонь подбирается близко. Главное — не допустить угрозы местным жителям. Глава ФБУ "Авиалесохрана" добавил, что продолжается работа по искусственному вызову осадков.
Ранее сообщалось, что на борьбу с пожарами в Красноярском крае направили самолёт, вызывающий дождь.
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