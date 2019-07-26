Федерация бокса России готовит иск к организаторам боя Максима Дадашева

Ранее менеджер погибшего бойца опроверг слухи, что Дадашев подделывал справки о своём состоянии здоровья.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подтвердил Лайфу информацию, что федерация готовит иск к организаторам боя Максима Дадашева, который скончался после того боя в США.

— В ответ на наш запрос организаторы должны прислать все медицинские данные о Дадашеве и данные при взвешивании, действительно ли он был готов к бою, — добавил Кремлёв.

Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена, однако он всё равно скончался.