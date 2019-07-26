На "Тавриде 5.0" снимут пилотную серию веб-сериала

Кроме того, продюсеры, режиссёры, вайнеры, клипмейкеры и актёры проведут мастер-классы для участников форума.

На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в рамках видеоконтент-смены снимут пилотную серию молодёжного веб-сериала. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

— На протяжении смены участники будут снимать видеоролики различного жанра, в том числе создадут социальную рекламу. Также на "Тавриде" пройдёт съёмка пилотной серии молодёжного веб-сериала, — уточнили организаторы.

В съёмках примут участие более 400 продюсеров, режиссёров, вайнеров, клипмейкеров, а также актёров. Для участников "Тавриды" будут организованы лекции, мастер-классы и практические занятия.

Ранее на форум молодых деятелей культуры приезжали российские продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Полонский, а также директор музыкального лейбла Black Star.