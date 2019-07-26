Иностранные туристы избили россиянку в очереди в Царское Село

Инцидент произошёл посреди дня. На место ЧП был вызван наряд вневедомственной охраны.

На входе в музей-заповедник "Царское Село" в городе Пушкине Ленинградской области двое туристов из Юго-Восточной Азии избили россиянку. Случай произошёл на входе в музей, сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны Петербурга и Ленинградской области на своей странице во "ВКонтакте".

Подозреваемым 45 лет и 53 года. Они ударили 29-летнюю россиянку локтем в живот и повалили на землю. Иностранцев задержали и передали полиции, женщину же отправили в больницу, где диагностировали закрытую тупую травму живота.

Петербургскому изданию "Фонтанка" сообщили, что подозреваемые являются гражданами КНР. Издание добавляет, что они пользовались дополнительными услугами и имели неофициальные привилегии при посещении Екатерининского дворца в заповеднике.