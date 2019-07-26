Минобороны назвало ложью заявление Румынии о задержании российской бронетехники

Москва не направляла никаких судов по Дунаю в Сербию для перевозки военной техники, подчеркнули в ведомстве.

Минобороны РФ назвало абсолютной ложью заявление властей Румынии о задержании транспорта с российской военной техникой, якобы направлявшегося в Сербию.

— Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь, — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в Министерстве обороны, все поставки продукции военного назначения из России в Сербию уже осуществлены. Экспорт происходил в полном соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в сербском Панчево стартовали международные учения "Славянское братство — 2019" с участием России, Сербии и Белоруссии.