Фитнес-тренера из Перми избили за отказ надувать воздушные шары

Мужчина написал заявление в полицию и намерен требовать компенсации, ведётся разбирательство.

Тренера Никиту Луковникова из Перми избили, по его словам, за отказ надувать воздушные шары для мероприятия, которое проходило в фитнес-клубе.

— В тот день в общую беседу пришло сообщение, что всем тренерам в добровольно-приказном порядке необходимо приехать и надуть шарики к мероприятию. Я возмущённо ответил, что в таком большом клубе, в котором работает так много тренеров и оплачивают аренду, не нашлось денег заплатить за гелевые шарики? — рассказал Никита Лайфу.

По его словам, в ответ на своё высказывание он получил совет менеджера клуба Дмитрия Никкеля "закрыть рот и удалить сообщение". Это возмутило Никиту Луковникова, поэтому он сразу позвонил менеджеру, чтобы всё выяснить. В ходе разговора мужчины поругались. Никкель предложил оппоненту приехать в клуб и "разобраться по-мужски".

— Я когда приехал, хотел подняться наверх, чтобы расторгнуть договор с этим клубом. Но он встретил меня на первом этаже в коридоре. Предложил пойти на улицу разбираться. Я бы может не стал писать заявление, если бы он не до такой степени надавал, — отметил Луковников.

Никите вызвали скорую. Врачи ему сделали рентген и наложили швы. Снимок показал сотрясение мозга. Мужчина в тот же день написал заявление в полицию.

Позже ему позвонили из фитнес-клуба и сообщили, что Дмитрий Никкель написал на него встречное заявление, якобы это Никита его избил. Никкель продолжает работать на прежнем месте.

Никита намерен требовать компенсацию за моральный ущерб. Дмитрий Никкель не стал комментировать ситуацию Лайфу. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Ранее Лайф сообщал, что очевидцы опровергли Лайфу факт "жестокого избиения" мальчика в детском лагере.