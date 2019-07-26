В WhatsApp появятся новые опции

В следующей версии WhatsApp на iOS появится сразу несколько новых функций. Как пишет портал WABetaInfo, сейчас опции находятся на стадии тестирования.
Так, после обновления пользователи будут видеть в чатах закреплённые уведомления о проблемах с получением сообщений. Предупреждения будут предлагать обновить мессенджер для устранения проблем. Также можно будет редактировать полученные и отправленные фото и видео прямо в приложении. Эта опция будет доступна на iOS и Android-устройствах.
Ещё одна новая функция — предварительный просмотр голосовых сообщений в push-уведомлениях.
Кроме того, по данным портала, в будущем мессенджер будет работать на нескольких устройствах под одной учётной записью.
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