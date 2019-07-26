В WhatsApp появятся новые опции

Одна из них — предварительное прослушивание голосовых сообщений в push-уведомлениях.

В следующей версии WhatsApp на iOS появится сразу несколько новых функций. Как пишет портал WABetaInfo, сейчас опции находятся на стадии тестирования.

Так, после обновления пользователи будут видеть в чатах закреплённые уведомления о проблемах с получением сообщений. Предупреждения будут предлагать обновить мессенджер для устранения проблем. Также можно будет редактировать полученные и отправленные фото и видео прямо в приложении. Эта опция будет доступна на iOS и Android-устройствах.

Ещё одна новая функция — предварительный просмотр голосовых сообщений в push-уведомлениях.

Кроме того, по данным портала, в будущем мессенджер будет работать на нескольких устройствах под одной учётной записью.