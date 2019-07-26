Судно под иранским флагом затонуло в Азербайджане

Экипаж в количестве девяти человек был спасён. Всем им оказала медицинская помощь.

Иранский грузовой корабль "Шабахенг" затонул в пятницу в районе азербайджанского порта Ленкорань. Об этом сообщает пресс-служба Государственной морской администрации Азербайджана.

Причины произошедшего пока неизвестны, но когда что-то пошло не так, экипаж успел подать сигнал тревоги. На место тут же направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. Людей, по имеющейся информации, удалось спасти. Все восемь моряков и капитан доставлены на берег и чувствуют себя нормально.

Ранее Лайф рассказывал, как пираты напали на южнокорейский сухогруз у входа в Сингапурский пролив. Было похищено 10 тысяч долларов наличными, отобраны личные вещи экипажа, включая телефоны, одежду и обувь. Капитан судна и ещё один человек получили незначительные травмы, других пострадавших нет.