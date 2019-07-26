Около 150 полицейских прочёсывают лес в поисках пропавших в Мюнхене россиянок

Установить местонахождение матери и дочери также помогают добровольцы. В поисках задействовали вертолёт.

В Мюнхене продолжаются поиски пропавших две недели назад россиянок — 46-летней Марии Г. и её 16-летней дочери. По словам представителя полиции баварской столицы Вернера Крауса, операция осложняется тем, что в регионе установилась аномальная жара.

— В операции, которая началась в пятницу, участвуют 150 полицейских, добровольцы, ведётся наблюдение с вертолёта, — рассказал Краус ТАСС.

По делу об исчезновении матери и дочери показания дали около 60 человек. Представитель полиции Мюнхена заявил об отсутствии свидетельств того, что россиянки могут быть живы.

Напомним, что Мария и Татьяна пропали в Мюнхене 13 июля. Россиянки отправились за покупками в торговый центр PEP, который расположен в восточном районе Нойперлах, и больше на связь с родными не выходили. По факту пропажи россиянок было возбуждено уголовное дело.