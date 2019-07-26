Москва предложила Киеву на год продлить газовый контракт

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что Россия предпочитает напрямую договариваться с Украиной насчёт продажи газа и Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит. Он истекает 31 декабря 2019 года.
— Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ, — приводит слова Новака ТАСС.
Дата самой встречи точно не определена, но она, возможно, состоится 16 сентября, на этом настаивает Еврокомиссия. На днях и в "Нафтогазе" предложили "Газпрому" и Еврокомиссии обсудить транзит газа.
Сегодня ранее Лайф приводил сообщение Reuters. Агентство, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Украина надеется на долгосрочную сделку на десять лет, но это невыгодно для России.
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