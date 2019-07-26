Мать убитого отца сестёр Хачатурян назвала его невиновным, а их аморальными

Ранее Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения всем трём фигуранткам дела о расправе.

Впервые после трагедии родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна дали большое интервью, в ходе которого в один голос твердили: Михаил ни в чём не виновен. Так, тётя Михаила Ромма Саргасян заявила, что девочки получали от отца по справедливости.

Напомним, что 27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя — он постоянно избивал девушек и даже принуждал их к половым актам. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в пользу сестёр Хачатурян: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

— Эти девчонки были аморальными, не посещали школу, из-за этого отец их бил, по ночам они шлялись, не приходили домой, — заявила она в программе "Прямой эфир".

По версии Саргасян, сёстры подсыпали в чай отца некое средство, парализовав его. А после набросились на Михаила и нанесли удары ножом.

Сестра убитого Наира же считает, что конфликты в семье возникли из-за того, что отец якобы хотел оградить дочерей от родственников по материнской линии. По её мнению, бабушка сестёр содержала притон и оказывала плохое влияние на внучек.

Высказалась и мать Михаила — Лидия. Женщина заявила, что не верит обвинениям, которые выдвинули в адрес её сына. Кроме того, считает, что младшие Ангелина и Мария — не биологические дети её сына. Лидия отреклась от внучек, сказав, что никогда не сможет их простить.

— Кроме Крестины, я не верю, что остальные дети от Миши. Они воровали деньги, они проститутки. Я считаю, что это не мои внучки. Я хочу, чтобы у них отсохли руки. Я не хочу, чтобы хорошего они в жизни видели, — заявила женщина.

Ранее Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения всем трём сёстрам Хачатурян.